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Feci olay! Tuvalet ihtiyacı için araçtan indi parçalanmış cesedi bulundu

Adana Ceyhan'da bu sabah akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Birlikte seyahat ettiği arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip otomobilden inen Mehtap Ateş'in yol ortasında parçalanmış cesedi bulundu. Otomobili kullanan ve arkadaşının cesedini bulan Murat A.'nın ise ne olup bittiğinden haberi yok. Polis genç kadının kazaya kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

09:00 -
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Feci olay! Tuvalet ihtiyacı için araçtan indi parçalanmış cesedi bulundu

Mehtap Ateş, Konya’dan Adana´nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.’yı görmeye geldi. İddiaya göre ikili otomobil ile il merkezine doğru giderken, Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi.

D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A., yolda ceset parçaları olduğunu fark etti.

Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Mehtap Ateş’in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Murat A.’yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatmayınca ceset parçalarının üzerinden onlarca araç geçti. Foto: DHA

POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATMADI İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin karayolunu trafiğe kapatılmadığı bu nedenle cesede ait parçaların üzerinden çok sayıda aracın geçtiği iddia edildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekmeyen polis, çalışmalarına engel olduğunu ileri sürerek çekim yapan gazetecileri cep telefonuyla görüntüledi. Bu sırada da cesedin yanından ve parçaların üzerinden araçlar geçmeye devam etti. (İHA-DHA)

Son güncelleme: 09:16 01.02.2020
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