Feci yangın! İki katlı bina küle döndü

Alınan bilgiye göre, kent merkezi olan Şehitkerim Mahallesi 3145 sokaktaki Kürşat T. adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Dar sokak ve araç parklarından dolayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın çıktığı binanın yanında park halindeki araç vatandaşlar tarafından kapı açılıp, boşa alınıp kurtarıldı. Başka park halindeki araçlar ise sürücüleri tarafından uzaklaştırıldı.

İKİ SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yaptılar. Vatandaşların da kendi hortumlarıyla yardımda bulunduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, yangının neden çıktığı öğrenilemedi. İHA