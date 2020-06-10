Fenomen ‘Ares’i öldüren baba- oğulun müebbet hapsi istendi

Antalya’da, ‘Ares’ takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’i (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir O.E. (25) hakkında hazırlanan iddianame Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis talep edildi.

“OĞLUM VURMADI”

Veysi E., iddianamede de yer alan ve kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde, maktulün kendisine ve oğluna küfrederek saldırdığını ve darp edildiklerini belirterek, “Ben babalık psikolojisiyle şahsın yüzüne vurmaya başladım. Bacaklarına da tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Şahıs birkaç dakika bayıldı. Tekrar ayılınca aracımızın arka koltuğuna oturttuk. Polisi ve ambulansı aradık” dedi. Kadir O.E. de benzer savunma yaptı.

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Kepez ilçesi Kadir O.E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.’nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir O.E., bunun üzerine kız kardeşine baskı yaparak bu fotoğrafları sordu.

Fotoğrafları ‘Ares’ takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in siteye koyduğunu öğrenen Kadir O.E., durumu babası Veysi E.’ye anlattı.

FİLM BAHANESİ…

Baba- oğul Diyarbakır’dan gelip, Şeyhmus Özdemir’i ‘reklam filmi çekmek’ bahanesiyle 4 Şubat’ta buluşmaya davet etti. Baba oğul, buluştuktan sonra Kepez’de ormanlık alana götürdükleri Özdemir’i darp etti. Veysi E. ve oğlu Kadir O.E. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ve oğlu, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.