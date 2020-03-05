Fenomen medyuma saldırıda flaş gelişme

Kırmızıkan kardeşler 23 Şubat Pazar akşamı Bayrampaşa’da bir grubun saldırısına uğramıştı. Yaşanan kavgada Yedikule’de bir mescidin imamlığını yapan Emrah Kırmızıkan hayatını kaybederken, sosyal medyada kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ise yaralanmıştı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıda yaralı kurtulan Muhammed Emin Kırmızıkan’ın da bilgisine başvurdu.

Elde edilen deliller üzerine şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Muğla’ya kaçtığı belirlenen Ferhat Y. ile birlikte 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.