Fenomen şarkıcı tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş!

8 Temmuz’da sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde Kocavezir Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkana gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. (24) tarafından vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Berberde işlenen bu cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Güney T.’nin berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği, daha sonra Aytekin Kıyga’nın tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlının tabancayı çekip tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yaptığı görülürken, Kıyga’nın tabancayı almaya çalıştığı zanlının ise geriye doğru çekilip tabancayı birkaç kez ateş ederek Kıyga’yı vurduğu görülüyor.

“TETİKÇİ” ÇIKTI!

Olaydan sonra polis ekipleri, katili yakalamak için güvenlik kamerasından görüntü alıp yüz eşleştirme çalışması yaptı. Bin fotoğraf ile eşleştirerek kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T. (24) alınan ifadesinde kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini, öldürdüğü kişiyle azmettirenin arasında alacak verecek meselesi olduğunu bu nedenle vurdurduğunu söylemişti.

Polis bu ifade üzerine Mesut T.’yi de gözaltına almıştı. Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip hem öleni hem de öldüreni tanımadığını söylemişti. Zanlılardan Güney T. tutuklanmış, Mesut T. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KLİPLERİNİ YOUTUBE’DA BİNLERCE KİŞİ İZLİYORDU

Toprağa verilen Aytekin Kıyga’nın şarkıcı olduğu öğrenildi. Kıyga’nın berber kalfalığı yanı sıra arabesk tarzı şarkı söylediği hatta çok sayıda klibi de olduğu ortaya çıktı.

Kaygı’nın kliplerinin YouTube’da binlerce kişi tarafından izlendiği öğrenildi. (İHA)