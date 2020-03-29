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Feribot seferleriyle ilgili önemli gelişme!

Kuzey Ege’nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında adaya olan feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü.

22:37 -
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Feribot seferleriyle ilgili önemli gelişme!

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen salgın nedeniyle yeni önlemler alınıyor.

Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında adaya olan feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldüğü açıklandı.

Konuya ilişkin Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun 29 Mart 2020 tarihli toplantısında; “İlçemizde Covid-19 hastalığının yayılımını engellemeye yönelik sosyal hareketliliği kısıtlamak için; ilçemize giriş çıkışta tek bağlantı görevi gören Gestaş Deniz Ulaşıma ait feribotun haftada iki gün (Pazartesi ve Cuma) karşılıklı günde iki sefer yapmasına, özel sebepler haricinde diğer günlerde ki seferlerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” kararı alındı. İHA

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