Fermente edilmiş bin litre kaçak alkol ele geçirildi!

Sahte içki istihbaratı üzerine harekete geçen Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde yaşadıklarını tespit ettikleri N.K. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve müştemilatında yapılan aramada; 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) boğma olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 6 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 0.5 litrelik pet şişe, 1 adet Isıtmalı damıtma cihazı, Alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık 1000 litre fermante alkol, 100 litre damıtılmış alkol, 1 adet 500 ml içi şarap dolu cam şişe ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler N.K. ve S.A. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.