Festus Okey davasında sanık polise 6 yıl hapis istemi

Nijeryalı Festus Okey 20 Ağustos 2007 tarihinde gözaltına alındığı karakolda öldürülmesine ilişkin polis memuru Cengiz Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Cengiz Yıldız ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Festus Okey'in üzerinde uyuşturucu bulunduğu için karakola getirildiği ve üst araması sırasında Okey'in sanık polis memuru Cengiz Yıldız'ın silahını almaya çalıştığını anlattı. Her ikisinin de silahı tutup ileri geri haraket ettirdikleri sırada tabancanın ateş aldığı anlatılan mütalaada, Okey'in önce yaralandığı sonrasında ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

“ÖZEN GÖSTERMEDİ”

Sanık ve maktul arasında husumet olmadığı belirtilen mütalaada, sanığın eyleminde kast, olası kast veya bilinçli taksirle haraket ettiğine ilişkin yeterli delil bulunamadığı belirtildi. Ancak sanığın mesleğinin getirdiği dikkat, özen ve yükümlülüğüne aykırı haraket ettiği belirtilen mütalaada, sanık polis memuru Cengiz Yıldız'ın “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

2007'DEN BERİ SÜRÜYOR

Beyoğlu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca ölenin Okey olup olmadığını araştırdı. Nijerya'ya gönderilen yazının yanlış makama gönderildiği ortaya çıktı. İkinci gönderim işlemi, İngilizce değil, Arapça olduğu için geri çevrildi. Kasım 2011'de gönüllü avukatlar, Okey'in Nijerya ve Güney Afrika'daki ailesini buldu. Kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu'nun müdahilliğini üstlenen avukatlar, taraf olabilmek için mahkemeye başvurdu. Fakat mahkeme, 13 Ocak 2011'deki kararında, talebi reddetti. Yıldız, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dört yıl iki ay hapse çarptırıldı.

NE OLMUŞTU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti. Kararda, “Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına” ifadeleri kullanılmıştı.