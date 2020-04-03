Fethiye’de coronadan ölen kadın İstanbul’dan gelmiş

Muğla Fethiye’de corona virüsünden vefat eden 71 yaşındaki Mehmet Saltık ile ilgili basın açıklaması yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Eşinin de test sonuçları pozitif çıkmış, akciğerlerinde ciddi hasarlar meydana gelmiş” dedi.

Fethiye’deki ilk ölüm vakasıyla ilgili bilgiler veren Karaca gurbetçi Saltık çiftinin Fethiye'ye İstanbul'dan 18 Mart'ta geldiği ve 24 Mart'ta’da Fethiye Devlet Hastanesi'ne maske takarak gittiklerini söyledi.

Karaca “Bir hafta sonra da tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Defin işlemlerini de belediye ekiplerimiz yaptı” dedi.

BİR HAFTA SONRA HASTANEYE GİTTİLER

Fethiye Devlet Hastanesi'nde Covid-19 nedeniyle tedavi gören 71 yaşındaki Mehmet Saltık, önceki gün hayatını kaybetmişti. Fethiye'de toprağa verilen Mehmet Saltık'ın eşi Sevinç Saltık'ın da aynı hastanede corona teşhisiyle tedavi gördüğü belirtilmişti.

Çiftin Fethiye'ye geldikten bir hafta sonra hastaneye başvurdukları öğrenildi. Saltık ailesinin Almanya'nın Hamburg kentinde yaşadığı ve Şubat ayı içinde İstanbul'a, 18 Mart'ta da Fethiye'ye geldikleri belirtildi.

İLGİLİ HABER Corona şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata gitti!

KARACA: FETHİYE'DE 5 POZİTİF VAKA VAR

Başkan Karaca, Tamirhane Müdürlüğü'ndeki basın toplantısında halen Fethiye Devlet Hastanesi'nde 5 tane pozitif vakanın bulunduğunu da ifade etti. Karaca, şu ifadeleri kullandı:

Bazı kurumlar açıklamasa da şu anda Fethiye Devlet Hastanesi'nde 5 tane pozitif vaka var. İki gün önce yine pozitif vaka sonucunda vefat eden vatandaşımızın Çatalarık Mezarlığı'na defin işlemleri, ekibimiz tarafından gerçekleştirildi.

* Bu vatandaşımız Almanya Hamburg'da yaşayan bir vatandaşımız. Eşi de pozitif vaka olarak şu an Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Genel durumu iyi ama tomografi sonuçlarına göre akciğerlerinde ciddi hasarlar olduğu görülüyor.

* Ve bunun yanında da 8 tane şüpheli hastamız şu an devlet hastanemizde yatıyor. Onların test ve tahlil sonuçları gelmedi. Çekilen tomografi sonuçlarında pozitif vaka olma ihtimalleri yüksek görünüyor. Onlara Allah'tan şifalar diliyorum.

* Bizler turizm bölgesi olarak bu girişi durdurmadığımız takdirde ve sokağa çıktığınız takdirde ciddi problemler bizi bekliyor. Fethiye'ye girişlerin durdurulmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen evlerinizde izole olun.

“KARANTİNA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Alim Karaca, ölüm vakasının olduğu Akarca Mahallesi için herhangi bir karantinanın söz konusu olmadığını ifade ederek “O bölgeyle ilgili Sağlık Müdürlüğü geniş kapsamlı bir çalışma ile bölgenin izole olmasıyla ilgili iki gündür çalışmalar aralıksız devam ediyor. O bölgeyle ilgili karantina söz konusu değil” diye konuştu.