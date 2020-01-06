Fethiye’de insan kaçakçıklarına operasyon: 9 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 Ocak’ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batması sonucu 3’ü kadın 8 kaçak göçemenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu anlaşılan 7 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

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Olayın ardından kaçak göçmenleri taşıyan botun Fethiye’den çıkışını organize eden şüphelinin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İZMİR’DE YAKALANDILAR

Şüphelilerin İzmir’e kaçtığını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.’yı dün İzmir’de gözaltına aldı. Fethiye’ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularından yola çıkan ekiplerin soruşturmayı genişletmesiyle bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9’a çıktı.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2’si Suriye uyruklu 9 şüphelinin yakalandıkları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 580 euro (23 bin 952 TL), 300 dolar (1792 TL), 115 TL, 10 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)