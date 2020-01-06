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Fethiye’deki facianın baş şüphelisi kaçarken yakalandı!

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, Kosova’ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

23:28 -
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Fethiye’deki facianın baş şüphelisi kaçarken yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 2 Ocak günü saat 01.35 sıralarında 15-20 düzensiz göçmeni taşıyan tekne batmış ve 3'ü kadın, 5’i erkek 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Göçmenlerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, insan kaçakçılığı yapan örgütün lideri ve baş şüphelisi Ömer Yılmaz'ı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

KOSOVA’YA KAÇARKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ömer Yılmaz'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kosova'ya kaçacağı bilgisine ulaştı. Havalimanı polisinin desteğiyle yapılan operasyonda, Ömer Yılmaz pasaport kontrolünün ardından uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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Emniyet istanbul Kadın Kosova Muğla
Son güncelleme: 23:36 06.01.2020
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