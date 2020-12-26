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Fethullah Gülen’den Yılmaz Özdil’i hedef alan Ebubekir Sifil’e övgü dolu sözler

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'a "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" diyen Ebubekir Sifil'e FETÖ lideri Fethullah Gülen'in övgü dolu sözler söylediği ortaya çıktı.

Güncellenme: 19:48, 26/12/2020
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Fethullah Gülen’den Yılmaz Özdil’i hedef alan Ebubekir Sifil’e övgü dolu sözler

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil isimli şahıs, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman’a “Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” demiş ve büyük tepki toplamıştı.

Ebubekir Sifil isimli şahsın, geçmişte FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yakınlığı da tekrar gündeme geldi.

Odatv'nin haberine göre, 2010 yılında annesini kaybeden Ebubekir Sifil için, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesine 5 Şubat 2010 tarihinde bir ilan verildiği ortaya çıktı.

İlanda taziye mesajında bulunan kişi ise FETÖ lideri Fethullah Gülen’di.

Gülen taziye mesajında Ebubekir Sifil'i, “Samimiyet ve dürüstlüğüyle temayüz etmiş, kalemini vicdanının emrine veren ilahiyatçı-yazar muhterem Ebubekir Sifil Bey” diyerek övmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:19:45,