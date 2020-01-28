FETÖ bağlantılı çete 2 yılda 1 milyar sahte dolar basmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, bir matbaaya operasyon düzenledi.

Matbaanın gizli bölmesinde 271 milyon dolar sahte para ele geçirildi. Polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına alırken, şebeke elebaşı Ali A.’nın firar ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin FETÖ’den ihraç edilen bir komiser olması soruşturmanın seyrini değiştirdi.

127 MİLYON 500 BİN DOLAR

Polis ekipleri olayın FETÖ bağını incelerken; Ali A. 31 Ekim 2019’da yurt dışına kaçmak isterken Edirne’de yakalandı.

Polis ekipleri, şüphelinin kardeşi Ömer A.’nın sahte para bastığı iddialarına ulaştı. Araştırmaların ardından 3 hafta önce Sarıyer ve Kağıthane’de 2 matbaaya baskın düzenlendi.

Operasyonda 127 milyon 500 bin dolar sahte para ele geçirildi. Ömer A.’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

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2 YILDA 1 MİLYAR DOLAR

Emniyette sorgulanan şüphelilerin, polisin Temmuz ayındaki operasyonunun ardından para basımını bıraktıkları öne sürüldü.

Sahte paraların FETÖ’nün G. Amerika ve Afrika yapılanmalarına gönderilmek üzere basıldığını belirleyen polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, sahte para ele geçirilen matbaalarda 2 yıldır para basıldığı öne sürüldü.

Bu süre içerisinde şebekenin yaklaşık 1 milyar dolar para bastığının değerlendiren uzmanlar, şebekenin 600 milyar dolar sahte parayı yurt dışına gönderdiği üzerinde duruyor. Şüphelilerin ve irtibatlı oldukları kişilerin yurt dışı bağlantıları araştırılıyor.

ÖZEL MALZEME

Son yıllarda çökertilen en büyük sahte para şebekesinin ele başı olduğu öne sürülen Ali A. ve kardeşi Ömer A.’nın matbaalarda darphane benzeri bir yöntem kurdukları de öğrenildi.

Kapalıçarşı’da Forex programı satan şebeke elebaşlarının sahte paraların kağıdını sipariş üzerine yurt dışından getirildiği belirtilirken, istenen malzeme için özel oranların verildiği de öğrenildi.

Kağıt, pamuk ve kimyasal malzemeler esas alınarak hazırlatılan banknot malzemesinin, gerçek dolardaki doku ile benzer olduğu belirtildi.

Para basımı için kullanılan boyalarında yurt dışından getirildiği iddia edilirken, para kalıplarının kağıda aktarılmasının da Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümü mezunu Sabri Ali A.’ının gerçekleştirdiği belirtilmişti.