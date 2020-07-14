‘FETÖ Borsası’nı yazan SÖZCÜ muhabirine soruşturma!

Basın Suçları Savcılığına ifade veren gazeteci Can Özçelik, “İşte ‘FETÖ Borsası' iddiasına konu olan köşk” başlıklı haberde Sarıyer'de bulunan köşkün İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in amcasına devredilmesi olayını ifadelere dayanarak haberleştirmişti.

13 Şubat'ta yayınlanan haberde, köşkün iş insanı Ahmet Taçyıldız'ın ortağı olan Hüseyin Talha Özkul'dan eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in amcası Adem Taşdemir'e nasıl devredildiğinin hikayesi anlatılmıştı.

SÖZCÜ'nün haberinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Taçyıldız hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

“HABERDE POLİSLERİN İFADELERİNE YER VERDİM”

Can Özçelik habere ilişkin, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir hakkında idari soruşturma açılmış ve koruma polisi ile makam şoförü ifade vermiş. Yaptığım haberde bu polislerin ifadelerine yer verdim” dedi.

Özçelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, habere konu iş insanı Ahmet Taçyıldız'ın şikayeti üzerine başlatıldığını söyledi.