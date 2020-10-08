FETÖ firarisi emniyet müdürleri yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, firari eski emniyet mensuplarının gaybubet evlerinde gizlenerek FETÖ adına faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

Şüphelilerin Etimesgut ilçesinde bir rezidansta daire kiraladıkları, mecbur olmadıkça dışarı çıkmadıkları, sokağa çıktıklarında da kılık değiştirdikleri öğrenildi.

Daireye yapılan baskında eski Edirne İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ile eski Artvin Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner gözaltına alındı. Ceylan ile Salmaner’in gaybubet evinin deşifre olmaması için aileleri ve FETÖ mensuplarıyla görüşmek için başka bir ev kiraladıkları öğrenildi. (DHA-İHA)