FETÖ firarisi eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı

Bahçelievler Yenibosna'daki çevreyolu katılımında 3 Kasım'da yol kontrolü yapan Yunus Timleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Otomobildeki şüpheli ile ilgili yapılan araştırmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılından ihraç edilen ve 4 yıldır aranan üçüncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin Yavuz olduğu belirlendi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Yol kontrolünde yakalanan eski polis müdürünün üzerinden Miktad Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan Yavuz, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İhraç edilmeden önce emniyetin pek çok biriminde görev yapan Hüseyin Yavuz'un, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı da tespit edildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan ve mahkemeye çıkarılan FETÖ üyesi eski polis şefi, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı. (İHA)