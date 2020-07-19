Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ firarisnin torpil listesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FETÖ firarisi eski Genel Sekreter Kamil Kılıç’ın referansıyla belediyede işe alınanların listesini dev ekrandan açıkladı. Çoğu halen belediyede çalışıyor.

Deniz AYHAN
06:30 -
Haberler Gündem
FETÖ firarisnin torpil listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçen dönem belediyede torpille işe girenlerin listesini dev ekrandan açıkladı.

Yavaş, belediye meclisi toplantısında işe alımların konuşulduğu sırada eski Başkan Melih Gökçek döneminin Genel Sekreteri, FETÖ firarisi Kamil Kılıç'ın referanslarla belediyede işe girenlerin listesini dev ekrana yansıttı. Yavaş'ın ekranda gösterdiği listede, belediyede geçmiş dönemlerde göreve alınan bazı isimlerin, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV yöneticileri ve Kılıç'ın referansı ile işe girdiği kaydedildi.

“HEPSİ ŞU AN GÖREVDE”

Yavaş, “Bunlar halen görevde, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter de bizim elimizde kaldı” dedi. “Yeni dönemdeki atamaların birçoğunu bizzat ben yaptım” diyen Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü: ‘'Benim hızıma ulaşamadıktan sonra, hedefleri yerine getirmedikten sonra babamın oğlu olsa gözüm görmez.''

Ankara FETÖ Melih Gökçek torpil
Son güncelleme: 06:23 19.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more