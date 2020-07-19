FETÖ firarisnin torpil listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçen dönem belediyede torpille işe girenlerin listesini dev ekrandan açıkladı.

Yavaş, belediye meclisi toplantısında işe alımların konuşulduğu sırada eski Başkan Melih Gökçek döneminin Genel Sekreteri, FETÖ firarisi Kamil Kılıç'ın referanslarla belediyede işe girenlerin listesini dev ekrana yansıttı. Yavaş'ın ekranda gösterdiği listede, belediyede geçmiş dönemlerde göreve alınan bazı isimlerin, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV yöneticileri ve Kılıç'ın referansı ile işe girdiği kaydedildi.

“HEPSİ ŞU AN GÖREVDE”

Yavaş, “Bunlar halen görevde, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter de bizim elimizde kaldı” dedi. “Yeni dönemdeki atamaların birçoğunu bizzat ben yaptım” diyen Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü: ‘'Benim hızıma ulaşamadıktan sonra, hedefleri yerine getirmedikten sonra babamın oğlu olsa gözüm görmez.''