FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrolan, iş yerinin deposundaki beş aracın çekiciye yüklenerek, çalınmak istendiğini belirledi.

ZANLILARDAN BİRİNDE CORONA ÇIKTI

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce’de eş zamanlı operasyon başlatan polis ekipleri, dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.I., E.Y. ve A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı. (DHA)