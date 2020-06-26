Polisleri görünce telefonu sulama kanalına atmıştı! Gülen’in ses kayıtları çıktı

Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen FETÖ operasyonunda Mehmet Sait Alanoğlu isimli bir şüphelinin de evi basılmıştı. Alanoğlu, 9’uncu kattan telefonu sulama kanalına atmış, dalgıç polisler telefonu sudan çıkararak incelemeye almıştı.
Telefondaki inceleme tamamlandı. Telefonda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ait ses kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin, kırmızı bültenle aranan ”FETÖ’nün Güney Afrika imamı” Necdet İçel’le görüşerek, talimat doğrultusunda FETÖ’ye finansman sağlamakla suçlandığı bildirildi. (DHA)