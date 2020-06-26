Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polisleri görünce telefonu sulama kanalına atmıştı! Gülen’in ses kayıtları çıktı

Adana'da polis operasyonu sırasında şüphelinin sulama kanalına attığı telefon, polis tarafından incelendi. Telefonda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait ses kayıtları çıktı.

12:22 -
Haberler Gündem

Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen FETÖ operasyonunda Mehmet Sait Alanoğlu isimli bir şüphelinin de evi basılmıştı. Alanoğlu, 9’uncu kattan telefonu sulama kanalına atmış, dalgıç polisler telefonu sudan çıkararak incelemeye almıştı.

(FOTO: DHA)

Telefondaki inceleme tamamlandı. Telefonda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ait ses kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

(FOTO: DHA)

Şüphelinin, kırmızı bültenle aranan ”FETÖ’nün Güney Afrika imamı” Necdet İçel’le görüşerek, talimat doğrultusunda FETÖ’ye finansman sağlamakla suçlandığı bildirildi. (DHA)

(FOTO: DHA)

İLGİLİ HABERFETÖ'cü eski savcı Öz Almanya'da dayak yediFETÖ'cü eski savcı Öz Almanya'da dayak yedi

 

Adana Afrika Almanya FETÖ Güney Afrika Polis savcı sudan
Son güncelleme: 12:57 26.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more