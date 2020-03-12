FETÖ toplantısı yaparken yakalananların cezası belli oldu

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet İ., Çelebi K., Ahmet K., Hüseyin Y. ile Serhat Y., ve sanık avukatları katıldı.

“FETÖ’CÜLER TOPLANTI YAPIYOR, DARBE YAPACAKLAR”

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, soruşturmanın 16 Mart 2017’de emniyete yapılan, “Üsküdar’daki bir adreste FETÖ’cüler toplanıyor, darbe yapacak bunlar ev sahibi Çelebi K., şu an da toplanıyorlar” ihbarla başladığını hatırlattı.

İhbar üzerine eve operasyon düzenlediği ve sanıkların olay mahallinde bulunduğunu vurgulayan savcı mütalaada, sanıkların olay anında evde örgütsel faaliyet için buluştuklarını iddia etti.

“ALBAY BİNBAŞIYA, BİNBAŞI YÜZBAŞIYA…”

Evde bulunan bir çantada örgütsel dökümanların da ele geçirildiği hatırlatılan mütalaada, ”Çanta içerisinde bulunan bir kağıtta Albay Binbaşıya, Binbaşı Yüzbaşıya, Yüzbaşı Teğmene, Teğmen Başçavuşa, Başçavuş Askere” yazılı bir not bulunduğu ifade edildi.

FETÖ İLTİSAKLI BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Mütalaada sanıkların Bank Asya’daki hesaplarında artış olduğu, örgütsel haberleşme programlarını kullandıklarını, örgüte müzahir olan ve kapatılan sendika ve kuruluşlara üye oldukları da vurgulandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ömer B’ye, ”silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Ömer B., hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Heyet, sanıklar Ahmet İ., Çelebi K., Ahmet K., ve Hüseyin Y’nin de “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırdı.

Mahkeme, Sanık Serhat Y., hakkında da ”silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine hükmetti.