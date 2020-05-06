FETÖ’cü doktor ve subayların kararttığı hayatlar fezlekede

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuleli Askeri Lisesi'nde örgüt mensubu olmayan öğrenciler hakkında gerçeğe aykırı bilgileri içeren sağlık kurulu raporu düzenleyen ve öğrencilere baskı yaparak, harp okullarına geçişlerine engel olan ve aralarında Fetullah Gülen'in de olduğu toplam 20 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

“KORKUNÇ BİR SAYIYA ULAŞTI”

Aralarında Fetullah Gülen'in de yer aldığı 12'si tutuklu 20 şüphelinin yer aldığı ve 33 müştekinin olduğu fezlekede, ‘2006-2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştirmekle görevli, askeri kurumlarda kendi isteğiyle ayrılma veya sağlık kurulu kararı ile ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri görülmeyecek kadar korkunç bir sayıya ulaşmıştır' ifadelerine yer verildi.

“CANSIZ NESNELERE SAATLERCE SELAM VERDİRMEK…”

Örgüt mensubu olmayan veya herhangi bir nedenle örgütten ayrılmış öğrencilerin sudan nedenlerle disiplin yolları ile yıldırdıklarının kaydedildiği fezlekede, “Hiç bir surette mezun etmeyi düşünmedikleri askeri öğrencileri, normal bir disiplin ve itaat kavramıyla bağdaşmayacak şekilde eğitim kamplarında, öğrencileri mangalar halinde saatlerce süründürmek, cansız nesnelere saatlerce selam verdirmek, susuz bırakmak, yemek gibi en temel ihtiyaçlar için 10 dakika gibi yetersiz bir süre tanıyarak, yemekten sonra koşturmak suretiyle, bu öğrencilerin kusmalarını sağlamak, yine açık arazide icra edilen eğitim ve intibak kamplarında, gece bu öğrencilerin periyodik ve sistematik olarak yataklarından kaldırılarak, toprak zemin üzerinde süründürme gibi işkence ve eziyet mahiyetindeki eylemlere maruz bıraktıkları belirlenmiştir” denildi.

“AİLEME, TOPLUMA KARŞI SON DERECE MAHÇUP ETTİ”

Müşteki öğrencilerden F.Ş., “Biz bariz bir şekilde haksız şekilde disiplin cezaları verilip, puanları düşürülen 50’ye yakın öğrenci birbirimizi tanıyorduk. Bunlar diğerlerinden ayrı bir şekilde muayeneye yollandığı için, hakkımızda askeri öğrenci olamaz raporu verileceğini biliyorduk. Açıkçası şaşırmadım. Benim hem de psikiyatriden elenmem beni yıktığı gibi, aileme ve topluma karşı da son derece mahcup etti. Psikolojim bozuldu. Kuleli Askeri Lisesinin bizlerin öğrenci olduğu dönemde adeta Fetullahçı çetenin çiftliği haline dönüştürüldüğünü ve kendilerinden olmayan tüm öğrencileri disiplin ve sonrasında sağlık kurulu raporlarıyla askeri öğrencilikten çıkarıldıklarını düşünüyorum” dedi.

“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ EN BÜYÜK HAYALİM SUBAY OLABİLMEKTİ”

Müşteki A.Ö. ifadesinde, “Kendimi bildim bileli en büyük hayalim subay olabilmekti. Kendimi daha iyi yetiştirebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Hazırlık sınıfını iyi bir notla ve tam disiplin puanıyla tamamladım” diyerek daha sonra çeşitli bahanelerle disiplin cezası verildiğini söyledi. 5 yıl Kuleli Askeri Lisesi'nde okuduğunu ve o tarihe kadar sağlık sorunları nedeniyle ilişiği kesilen herhangi bir öğrenci duymadığını söyleyen A.Ö., “25 yılını askerlerin içinde geçirmiş bir askerin oğlu olarak, hakkımda askerliğe uyum sağlayamadı raporu verilmesi ve bunun 3 dakikalık psikiyatrik muayene sonunda kararlaştırılması hakkımızda kurulan kumpasın ne kadar organize olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve “cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma”, “resmi belgede sahtecilik”, “silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarının yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna gönderildi.