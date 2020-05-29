FETÖ’cü Zekeriya Öz’e özel villa

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'da bir villada kaldığı öğrenildi. Öz'ün kaldığı villanın zenginlerin ikamet ettiği, Ren Nehri kenarında kurulu Speyer kentinde olduğu belirtildi.

Bir dönem, Frankfurt'taki otomobil fuarında (IAA) görülen Zekeriya Öz, uzun süredir kayıptı. Bölgede yaşayan Türkler ve bazı sivil toplum örgütleri, Öz'e Speyer'deki özel tutulmuş villada korumaların da eşlik ettiğini vurguladı.

Bir çok Türkün firari FETÖ'cüyle karşılaştığı, hatta Almanya'daki bazı FETÖ'cülerin temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Eski savcı Öz'ün villasında kaç kişinin bulunduğu, savcı Celal Kara'nın da yanında olup olmadığı ve villanın kime ait olduğu bilinmiyor.

Öz'ü, FETÖ'cülerin dışında, ‘siyasi sığınma verilmesi' nedeniyle Almanların da ayrıca koruduğu sanılıyor. Almanya'da yaklaşık 1400 işyeri, otel, kuruluş ve hatta Hollanda'da bir bankanın FETÖ'cülerin denetiminde olduğu belirtiliyor.