Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’cüler Almanya’da inşaatçılığa soyundu

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde koruma altına alınan FETÖ’cüler, ticari yatırımlara yöneldi.

Ali GÜLEN
06:00 -
Haberler Gündem
FETÖ’cüler Almanya’da inşaatçılığa soyundu

Yatırımların kaynağı ise Türkiye'den kaçırılan ya da kendi bankaları aracılığı ile transfer edilen paralar. Emlak ve inşaat yatırımları ile Türkiye'den gelip çalışamayan terör örgütü mensuplarına istihdam yaratılıyor, işyerleri açılması için destek olunuyor.

Büyük araziler alıp buralara konut ya da işyeri- konut projeleri geliştiriliyor.  Ayrıca, Alman hükümeti ve yerel yönetimlerle proje bazlı çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla, Hollanda'da FETÖ'nün denetiminde olan bir bankadan kısa süre önce,

Offenbach'taki Samanyolu-Zaman binasında bir dönemler yöneticilik yapan kişiye 100 milyon Euro gönderildiği belirtildi. Paranın Amsterdam'dan, Frankfurt- Offenbach'a aktarıldığı öğrenildi.

Son güncelleme: 01:12 23.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more