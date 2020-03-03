FETÖ’den el konulan binalar kamu hizmetinde kullanılacak!

FETÖ'ye ait olduğu bildirilen, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kubbeli Mahallesi'ndeki bulanan 3 katlı binanın kamu hizmetinde kullanılması için çalışmalar başladı.

Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Aytekin Erdoğan ve Eğirdir Milli Emlak Şefi Atakan Arıkan'ın eşlik ettiği Çelik, 3 katlı binayı inceleyerek kamu hizmetinde kullanılması hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan'dan bina ile ilgili bilgi alan Kaymakam Çelik, “3 katlı yapının kamu hizmetine yönelik kullanılması için gereken adımları atacağız” diye konuştu.