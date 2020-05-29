FETÖ’den gözaltına alınan emir subayı, suçlamaları kabul etmedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin ‘TSK yapılanması’nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde gözaltına alındı.

F.Ö.'nün, ‘TSK yapılanmasının mahrem imamlarından ve ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği belirtildi.

F.Ö.'nün, ifadesinde, FETÖ/PDY’ye üye olmadığını, mahrem imamın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını öne sürdüğü belirtildi. F.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)