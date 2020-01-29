FETÖ’den yargılanan hakime 27 bin 500 lira tazminat

Sevgim Begüm YAVUZ Asuman ARANCA

Bursa’da hakim olarak görev yapan Mustafa Özterzi, 17 Temmuz 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özterzi, iki gün sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından tutuklandı. Özterzi, tutuklama kararının ardından haklarının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

7 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

AYM, başvuruyu incelerken HSK kararıyla görevden uzaklaştırılan eski hakim, “Bylock programını bu aşamada kullanmadığının anlaşıldığı, sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirinin uygulanmasının daha uygun olduğu” gerekçesiyle 20 Şubat 2017’de tahliye edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mustafa Özterzi hakkında, suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle 2 Eylül 2019’da beraat kararı verildi. Beraat kararının ardından dosyaya bakan cumhuriyet savcısı, hakimin KHK ile kapatılan YAR-SAV derneğine üye olduğu gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.

DAVA DOSYASI İSTİNAF MAHKEMESİ’NDE

Özterzi’nin istinaf incelemesi devam ederken Anayasa Mahkemesi, “tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna” karar verdi. AYM heyeti, Mustafa Özterzi’ye 27 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararda, Özterzi'nin FETÖ bağlantılı kişilerle telefon görüşmelerinin de suçlama konusu yapıldığı anımsatıldı ve “Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi veri mevcut değildir. Bu durumda telefon görüşme kayıtları, örgütsel ilişki bakımından kuvvetli suç belirtisi sayılamaz” denildi.