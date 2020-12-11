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FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 08:48, 11/12/2020
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FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem üyeleriyle irtibatlı aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 19’u aktif 14 ihraç kaydı bulunan 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (İHA) 

Adalet Bakanlığı Ankara FETÖ infaz operasyon Terör
Yayınlanma Tarihi:08:35,