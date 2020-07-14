FETÖ’nün adalet mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

FETÖ’nün mahrem adalet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

* FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 19 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. (İHA)