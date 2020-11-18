FETÖ’nün jandarma ayağına operasyon! 48 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında “mahrem hizmetler” yapılanması içerisinde “mahrem sorumlu” konumunda oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım’da gözaltı karar vermişti.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 57’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 21’i tutuklanma, 48’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklanması talep edilen 21 şüphelinin tutuklanmasına, itirafçı olan 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir şüphelinin ise savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. (İHA)