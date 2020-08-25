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Son dakika… Kritik FETÖ davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin açılan davada mahkeme, 24 sanığın 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

15:21 -
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Son dakika… Kritik FETÖ davasında karar

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın karar duruşmasına sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını belirterek, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 24 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

4 sanık hakkında beraat, 1 sanık hakkında da ceza vermeye yer olmadığına hükmeden mahkeme, 4 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi. (İHA)

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Son güncelleme: 15:24 25.08.2020
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