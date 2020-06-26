FETÖ’nün komiserleri yanlış soruyu bilmiş!

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanun teklifi görüşülürken, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekillerinin ‘güvenlik soruşturması' eleştirilerine cevap verdi.

Ersoy, FETÖ mensuplarının sızdırılan sorularla kamu kurumlarına atanmasına ilişkin yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi. Ve İçişleri Bakanlığı'nın 2015'te düzenlediği komiserlik sınavına ilişkin şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

“Bir sınavın şifrelerini yeni çözdük. 1000 kişi sınava girmiş, 980 komiser adayı yanlış soruya doğru cevap vermiş. Şimdi bu insanları, hiçbir şey olmamış gibi komiserliğine devam mı ettirelim? Bu mücadeleyi ülkenin huzuru, güvenliği ve bekası, bir daha bu tür sorunlarla karşılaşmaması için yürütüyoruz.''

Bakan Yardımcısı'nın ‘yanlış soruya doğru cevap' tanımı yaptığı olay için bir yetkili şu örneği verdi: “Fransa'nın başkenti neresidir?” diye sorulmuş, 4 şık var ama bu şıklar arasında ‘Paris' yok. 980 kişi, ‘Londra' cevabını işaretlemiş. Çünkü İngiltere'nin başkenti diye sorulması gerekirken hata olmuş, soruda Fransa denilmiş.'' Öte yandan Ersoy, Kanun teklifinin, mahkemenin işaret ettiği şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.