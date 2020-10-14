FETÖ’nün mali işler sorumlusuna operasyon

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen A.G.’nin yurt dışına kaçacağı yönünde bilgi elde etti. Himmet, kurban ve bağış adı altında toplanan paraları örgüte aktardığı, mali konularda üst düzey sorumlu olduğu tespit edilen zanlı teknik ve fiziki takibe alındı.

EŞİ DE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda A.G’nin Edirne’de olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi. A.G. ile yurt dışına kaçması için yardım eden T.A. gözaltına alındı. Aynı saatlerde A.G.’nin eşi P.Ö.G. de Bursa’da yakalandı. P.Ö.G.’nin hakkında 11’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nce arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. (DHA)