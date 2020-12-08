FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

İstanbul Mali Polisi'nce gerçekleştirilen operasyonun FETÖ'nün önemli finansal yapılanmalarına yönelik operasyonlarda elde edilen bilgiler sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Polis ekipleri, FETÖ'ye üye olduğu bilgisine ulaşılan 29 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 22 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli adreslerinde bulunamadı.

133 ŞİRKETE KAYYIM ATANMIŞTI

FETÖ'nün finansal yapılanmasının çatı kurumlarından Kaynak Holdinge bağlı 19 şirket 1 vakıf ve 1 dernek hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sonucunda örgütle bağlantılı 133 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğe kayyım ataması yapılmıştı.

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerden Kaynak Dış Ticaret A.Ş. ve Kaynak Medya A.Ş. çalışanları hakkında yapılan soruşturma kapsamında Asya Katılım Bankasını fonlayan, “Örgüt Tepe Yöneticileri” ile irtibat, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, Zaman Gazetesi abonelikleri, “Kimse Yok Mu” derneğine bağış ödemeleri olan çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonun, şüphelilerin verdiği ifadeler ve itiraflar doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin aranmasının ise sürdüğü belirtildi.