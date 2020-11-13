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FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonunda 26 kişi tutuklandı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Güncellenme: 22:33, 13/11/2020
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FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonunda 26 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15’i muvazzaf, 45’i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım’da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18’i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26’sı tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. DHA

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