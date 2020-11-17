FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ’nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde ‘öğretmen’ olarak tabir edilen siviller tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat sağlanması soruşturmasında yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden ikisinin sivil, birinin görevde olduğu, birinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, beşinin meslekten ihraç edildiği, üçünün emekli, 42’si eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 23 kişi gözaltına alırken, şüphelilerden biri corona virüsü tedavisi gördüğü için gözaltına alınmadı. Şüphelilerden 10’unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)