FETÖ’nün TUSKON davasında karar: Zenginer ailesine hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar Salih – Mustafa Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.

“19 YILDIR AKP ÜYESİYİM, ATILMADIM”

Duruşmada son savunma hakkı verilen sanıklardan Salih Zenginer; “Daha önce savunmamı yapmıştım ve savcılık iddianamesinde yer alan tüm delilleri çürütmüştük ama şimdi bakıyoruz bugünkü iddianamede sanki yeni deliller getirilmiş gibi önceden çürüttüğümüz delilleri getirip koymuşlar. Ben FETÖ’ye hiçbir para desteği sağlamadım, bunun aksini kanıtlayacak bir kanıt da yok, eğer öyle bir şey olsaydı bir tanık, bir kayıt, makbuz olurdu ama yok” dedi.

AKP'ye üyeliği olduğunu söyleyen Salih Zenginer, “Ben 19 yıldır AKP üyesiyim, eğer örgüt üyeliğim olsaydı, AKP’den atılırdım ama atılmadım. FETÖ ile bağlantısı olanların hepsi atıldı” dedi.

“DOSYAMIZ, TUKSON İLE YARGILANIYORDU”

Dosyalarının TUSKON ile yargılandığı için kafa karışıklığı olduğunu belirten Mehmet Zenginer ise, “Dosyamızın diğer dosyalardan ayrılmasını talep ettik ve ayrıldı. O zaman daha net anlaşıldı, diğer dosyalarda FETÖ’ye para desteği, üyelik gibi şeyler sanki bizim dosyamızdaymış gibi algılanmıştı. Dosyamız ayrılınca bizim FETÖ ile böyle bir bağlantımızın olmadığı anlaşıldı. Ben 30 yıldır sanayicilikle uğraşıyorum, ülkeme yatırım yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim, bir FETÖ'cü bunu yapar mı? şeklinde savunma yaptı.

“SUÇLAMALARI DELİLLERLE ÇÜRÜTTÜK”

Mustafa Zenginer de, “Biz savcılık iddianamesinde olan suçlamaları daha önce delillerle çürüttük ama bakıyoruz sanki hiç savunma yapmamışız gibi aynı iddialar yer almış” diye konuştu.

HAPİS CEZASI

Alınan son savunmalarını ardından kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Zenginer ve Mehmet Zenginer’e “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 1 ay 15'er gün, Salih Zenginer’e ise, “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. (Can Öztürk/SÖZCÜ-İSTANBUL)