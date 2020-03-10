FETÖ’nün yanında duranlara ödül karşısında olana ceza

Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri ve yazarlarına terör örgütü FETÖ ve PKK'ya bilerek isteyerek yardım iddiasıyla açılan davada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ceza verildi. Yargıtay bu kararı bozdu.

Ancak yerel mahkeme kararında direnerek, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek” suçundan Akın Atalay'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay, Bülent Utku'ya 4 yıl 6 ay, Önder Çelik'e 3 yıl 9 ay, Musa Kart'a 3 yıl 9 ay, Hakan Karasinir'e 3 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Güngör'e 3 yıl 9 ay, Güray Tekin Öz'e 3 yıl 9 ay, Aydın Engin'e 7 yıl 6 ay ve Ahmet Şık'a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

SÖZCÜ'YE CEZA

SÖZCÜ gazetesi yazar ve yöneticileri de FETÖ'ye yardım iddiasıyla yargılandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, herkesin korktuğu dönemde manşetleriyle FETÖ'yü ortaya koyan ve eli kanlı bu örgütle korkusuzca mücadele eden SÖZCÜ gazetesinin yönetici ve yazarları hakkında da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Yıllar süren yargılama sonunda SÖZCÜ yazarları Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı'ya 2 yıl 1 ay, SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, SÖZCÜ muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. SÖZCÜ avukatları karar itiraz etti. Dava dosyası halen İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.

HERKESE HAPİS

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, gazeteci Hülya Kılınç, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle tutuklandı. MİT mensubunun bilgilerinin OdaTV'den bir hafta önce bazı medya organlarında yayımlandığı ve sosyal medya sayfalarından paylaşıldığı belirlendi.

Hatta OdaTV yöneticileri haberlerinde MİT mensubunun soyadını kapatarak verdiklerini söyleyerek, “MİT ve şehidimizin ailesinin hukukunu koruduk” açıklamasını yaptı. Ancak buna rağmen OdaTV yöneticileri ve muhabiri tutuklandı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel de aynı suçlama nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, savcılık bu karar itiraz etti ve Ağırel yeniden gözaltına alınarak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SÖZCÜ 9 Mart tarihli manşetinde FETÖ elebaşını ziyaret eden AKP'lilerin fotoğrafını yayımlamıştı. FETÖ elebaşının yanında poz veren isimlerden 5'i yeniden AKP'den milletvekili yapıldı. Bazıları ise devlet kurumlarında üst düzey yönetici oldu.

Son olarak fotoğrafta FETÖ elebaşının hemen sağında yer alan AKP'nin eski Siirt Milletvekili Turkcell'e yönetim kurulu üyesi yapıldı. 11 Mart'ta göreve başlayacak olan Demirkıran tam 20 bin Euro (Yaklaşık 138 bin TL) maaş ve 200 bin TL harcırah alacak.