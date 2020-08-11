FETÖ’nün yayın organının binasıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Yenibosna’da bulunan FETÖ’nün eski yayın organlarından Zaman gazetesinin binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya ‘Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası’ yazılı tabela asıldığı görüldü.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016’da kayyum atanan Zaman gazetesi 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden 11 sonra Kanun Hükmünde Kararname’yle kapatılmıştı. Gazetenin son genel yayın yönetmeni firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı son olarak ABD’deki bir alışveriş merkezinde eşi ve çocuğuyla görülmüştü. (DHA)