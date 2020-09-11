FETÖ’ye operasyon üstüne operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara, İstanbul ve Konya merkezli FETÖ operasyonları başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

ASKERLERE İSTANBUL VE KONYA MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda ise 22 kişi gözaltına alındı. Konya merkezli yürütülen bir başka operasyon kapsamında ise 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.