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Fevzi Çakmak’ın hasar gören kabri onarıldı

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak'ın Eyüp Mezarlığındaki kabri İstanbul Büyükşehir Belediyesi BB ekipleri tarafından onarıldı.

Sözcü İstanbul
14:27 -
Haberler Gündem
Fevzi Çakmak’ın hasar gören kabri onarıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Genelkurmay Başkanı, Atatürk’le birlikte mareşal unvanına sahip tek komutan olan Fevzi Çakmak‘ın Eyüp’deki kabrinin hasar gördüğü ve mezar taşının düştüğü ortaya çıkmıştı.

FOTO: SÖZCÜ

Mezarlığı ziyaret edenler de sosyal medya üzerinde fotoğraflar paylaşarak Kurtuluş Savaşı komutanlarından Çakmak’ın kabrinin biran önce onarılmasını talep etmişti.  Beyaz Masa’ya yapılan şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Eyüp Mezarlığı’na giderek Mareşal Fevzi Çakmak’ın kabrini bakıma aldı. Mezarlık, kısa sürede onarılarak temizlendi.

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