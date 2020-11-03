Film gibi dolandırıcılık: Sahte polis, sahte sevgili, sahte uyuşturucu

Polisi harekete geçiren olay, Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, A.B. 1 ay önce sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. A.B. bir süre internet üzerinden mesajlaştığı Dilan A. ile geçtiğimiz ay bir kafede görüştü. İkili daha sonra yeniden bir araya gelince, Dilan A. teyzesinin 50 bin paundunu bozdurması gerektiğini söyledi. Parayı kendisinin bozmak istediğini ancak 30 bin lira eksiği olduğunu ifade eden Dilan A., yapabilirse büyük kar elde edeceğini belirtti. Dilan A., konuyu anlattığı A.B.'ye “Eğer paran varsa 30 bin lira ayarla, karı bölüşürüz” dedi.

‘NARKOTİK POLİSİ DURUN!'

İnternetten tanıştığı kadının sözlerine inanan A. B. biriktirdiği altınları bozdurarak 30 bin lira ayarladı. Daha sonra Dilan A. ile bir kafede buluştu. Daha sonra ikili Dİlan A.'nın belirttiği adrese gitmek üzere yürümeye başladı. İkili yürürken bir süre sonra yanlarına bir otomobil yanaştı. Araçtan inenler “Narkotik polisi! Ne zamandır peşindeydik arama yapacağız” dedi. Sahte polisler Dilan A.'nın çantasında yaptıkları aramada, içinde beyaz toz madde bulunan poşetler çıkardı.

UYUŞTURUCU PARASI !

“Eroin bulduk” diyen sahte polisler, A.B.'nin üzerindeki 30 bin lira için “Uyuşturucudan kazanılan para” diyerek işlem yapacaklarını söylediler. İkili bir otomobile bindirildi. A.B., altınlarını bozdurduğunu anlatarak parayı vermeyeceğini söyledi. Şüpheliler, parayı almak için önce biber gazı sıktı. Daha sonra ise A.B.'yi darp ettiler. Parayı bir türlü alamayan şüpheliler, A.B.'yi yol kenarına atarak kaçtılar.

KADIN ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

A.B. emniyete giderek yaşananları anlatınca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda sosyal medyada üzerinden çok sayıda kadın profili oluşturarak dolandırıcılık yapan bir çetenin izine rastlandı. Dilan A.'nın da çetenin üyesi olduğu belirlendi.

KARBONAT

Araştırmaların ardından Dilan A. ve olaya karıştığı tespit edilen çete üyelerinden Mehmet A. düzenlenen baskınla Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüphelilerin sözde uyuşturucu poşetlerine karbonat koyduğu belirlendi. Şüphelilerin farklı senaryolarla birçok dolandırıcılık olayına karıştığı belirtildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.