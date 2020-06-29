Film izlerken kendisini elle taciz eden üvey babasını öldürdü

Olay Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki V.B., polis merkezine giderek, kendisini film izleyip elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.’yı (62) pompalı tüfekle vurduğunu söyledi.

POMPALI TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURMUŞ

Eve giden polis ve sağlık ekipleri göğsünden vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı burada psikolog eşliğinde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (İHA)