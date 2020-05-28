Filmleri aratmayan kovalamaca, çıkmaz sokakta son buldu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay; Hamidiye Mahallesi, Gül Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki gece bekçileri, saat 04.30 sıralarında otomobilden inen 2 şüphelinin ellerindeki fenerle sokaktaki lüks otomobilleri kontrol ettiğini gördü.

YAKALAMAK İÇİN KOŞTULAR

Üç gece bekçisi, oto hırsızı olduğunu düşündükleri şüphelileri yakalamak için üzerilerine doğru koşmaya başladı. Kendilerine doğru koşan bekçileri görünce araca binen şüpheliler de olay yerinden kaçmaya başladı.

BEKÇİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kovalamaca sırasında bir ara yaya olan bekçilerin otomobille kaçan şüphelilerin önünü kesmeye çalıştığı, ancak şüphelilerin otomobili gece bekçilerinin üzerine sürdüğü, bunun üzerine bekçilerden birinin önce havaya daha sonra otomobilin lastiklerine ateş ettiği çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER

Bekçiler üzerlerine gelen araçtan son anda kurtulurken, şüpheliler durmayarak yollarına devam etti. Kaçan aracın plakası telsizle ilçe ekiplerine bildirilince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede arama yapılırken, polisten kaçmaya çalışan hırsızların çıkmaz bir sokağa girdiği tespit edildi.

YAKALANDILAR

Sokaktan geri dönmeye çalışan hırsızlar bunu başaramayınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerden aynı isimli Gökhan A. ve Gökhan A. polis ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.

GÖSTERGE VE PLAKA

Şüphelilerden birinin üst aramalarında 8 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, terk edilen araçta BMW marka bir araçtan çalınan 2 özel yapım gösterge ve 2 çalıntı plaka ele geçirildi.