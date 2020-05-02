Filmleri aratmayan kovalamaca: Pandemi hastanesi hırsızları kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçen ay farklı ilçelerdeki iş yerlerinde yaşanan 5 ayrı hırsızlık ve 1 gasp olayının aynı kişilerce yapıldığını belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

UYUMSUZ PLAKA ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

28 Nisan sabahı Kennedy Caddesi üzerinde şüpheli bir araç tespit edildi. Koyu renkli panelvan aracın plakasını sorgulatan ekipler, araç ve plakaların uyuşmadığını belirledi. Plakaların başka bir araca kayıtlı olması üzerine, bölgedeki diğer ekiplere bilgi verildi.

PANDEMİ HASTANESİNİ HEDEF ALDILAR

Bunun üzerine bölgedeki sivil ekipler aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Atatürk Havalimanı’nda inşa edilen pandemi hastane şantiyesine girdi. Üzerlerinde sarı yelek bulunan, yüzleri kapalı ve ellerinde eldiven olan 6 şüpheli, araçtan inerek hastane için kullanılan bakır kabloları hızla minibüse yükledi.

KAZA YAPTILAR

Takipteki polis ekipleri, araçtakilerin aradıkları hırsızlar olduğunu anlayınca hemen destek ekip istendi. Bu sırada işlerini bitiren şüpheliler, şantiyeden çıkmak için hareket etti. Polisler, şüphelileri durdurmak için harekete geçti. Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu araç durmayarak hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada şüpheliler, Eski Havaalanı Caddesi üzerinde kaza yaptı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Hurdaya dönen araçtakiler yoluna devam etmek istedi ancak polis ekipleri kullandıkları araçla, hırsızların minibüsünü beton bariyere sıkıştırdı. Araçtaki Sadettin B. (45), Doğan G. (20), Sedat G. (33), Murat B. (24), Emre M. (24) ,Onur G. (26) kıskıvrak gözaltına alındı. Araçta 73 bin lira değerinde bakır kablo ele geçirildi.

174 SUÇ KAYDI

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Sadettin B.’nin çoğu hırsızlıktan 33, Sedat G.’nin 16, Doğan G.’nin 28, Emre M.’nin 31, Onur G.’nin 32, Murat B.’nin 34 suç kaydı ve 17 aranması olduğu öğrenildi. Toplam 174 suç kaydı ve 17 aranması olan şüphelilerin, geçen yıl karıştıkları 6 suç daha tespit edildi.

İŞ YERLERİNE GİRDİLER

Girdikleri iş yerlerinde buldukları her şeyi çalan şüphelilerin geçen ay da, Güngören’de bulunan bir tekstil firmasına girerek 40 bin lira değerinde iplikle kaçtıkları, Bağcılar Güneşli2de bir konfeksiyondan 2 bin 560 kot pantolon ve 2 bilgisayarın çaldıkları öğrenildi.

Hırsızlık çetesinin bu olayların ardından Sultangazi’de bir marketten 60 bin lira değerinde 3 bin 500 paket sigara ve 3 bilgisayar, Bayrampaşa’da bir makine satış bayisinden 90 bin lira değerinde alet, yine Bayrampaşa’da bir iş yerinden 16 tane çeşitli markada akü hırsızlığına karıştıkları belirtildi.

Hırsızların parmak izlerinden ve güvenlik kamera kayıtlarından yapılan incelemelerde de geçen yıl da bazı olaylara karıştıkları öğrenildi. Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da da lastik bayilerine dadanan hırsızların iki iş yerinden 91 lastik çaldıkları ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarından 12 suçtan işlem yapılan 6 şüpheli de tutuklandı.