Filozof Atakan’ın annesine davranışı gündem oldu… Atakan Kayalar kimdir?

Atakan’ın felsefeyle olan yoğun ilgisi ve nihilizmi açıklaması onun bir anda sosyal medyanın gündemine oturmasına neden oldu. Yaşının çok üzerinde olan konuşmalarıyla dikkat çeken Atakan Kayalar, sosyal medyada “filozof Atakan” olarak anılıyor.

ANNESİNE OLAN TAVRI ÇOK KONUŞULDU

Atakan Kayalar’ın annesi bir konuyla ilgili fikir beyan ederken üzgün olduğunu belirtiyor, Atakan ise annesinin konuşmasını yarıda kesip “seni şuraya alalım” diyor. Bu sözler sosyal medyada çok konuşulurken Atakan’ın annesiyle olan iletişimi bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılandı.

ATAKAN’DAN ALEYNA TİLKİ’YE YANIT

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, önceki bir programa katıldı. Program öncesinde Atakan program sunucusuyla birlikte Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada “Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin” mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi. Kamera karşısına geçen Atakan, sunucunun sorduğu “Neler Dinliyorsun Atakan” sorusuna, “Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem” yanıtını verdi.

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Demirören Haber Ajansı’na konuşan Kayalar, “Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum” şeklinde konuştu.

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan Kayalar, “Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir” ifadelerini kullandı.

“ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM”

Atakan Kayalar’ın annesi Hülya Kayalar, “Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde” diye konuştu.