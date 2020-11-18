Filyasyon ekibine ‘Taziyeyi şikayet ettin’ dayağı

Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Volkan Bahadır ve beraberindeki Dr. İhsan Yüce ve tekniker İbrahim Halil Güleli’yle birlikte köyde filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Corona virüs vakasının bulunduğu evin hemen ilerisinde kalabalık bir grupla taziye yapıldığını gören Uz. Dr. Volkan Bahadır, yasak olması nedeniyle bölgenin fotoğrafını çekip jandarma ve kaymakamlığa iletti.

Daha sonra başka bir corona virüs vakasına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından dönüşte kesildi. Sağlık çalışanları şikayet ettikleri taziye sahipleri tarafından darp edildi. Uz. Dr. Bahadır ve beraberindekiler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri olayın ardından darp raporu alarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu. (İHA)