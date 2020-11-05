Filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksici tutuklandı

Olay, Fatih Kocasinan Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazar meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişiden oluşan filyasyon ekibi seyir halindeyken yolu kapatan bir taksiden yolu açmasını istediler. Ancak filyasyon ekibi hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Taksiden inen sürücü elindeki bıçakla, ekibin üzerine yürüdü. Filyasyon ekibinin bulunduğu aracın sürücüsü geri giderek saldırıdan kurtulurken, saldırgan da aracına geri döndü.

Yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Plakası tespit edilen taksinin sürücüsün Hüseyin D. olduğu anlaşıldı. Hüseyin D. Karagümrük Fevzipaşa Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Tehdit” ve “Hakaret” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.