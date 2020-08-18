Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız girdi

Kaynarca’ya bağlı Kulaklı Mahallesi’nde yaşayan Kıymet Kurhan, topladığı fındığı harman alanına serdikten sonra çalınmaması için nöbet tutmaya başladı.

Kurhan’ın beraber yaşadığı iki oğlu, iş dönüşü annelerinin yaşadığı evin kapısının açık olduğunu fark edince kapıyı kapatıp annelerinin yanına gitti.

Oğullarının kapının açık olduğunu söylemesi üzerine eve gelen Kıymet Kurhan, içinde bilezik ve paralarının bulunduğu çantasını koyduğu yerde bulamayınca jandarmaya haber verdi.

“ALTINLARIMI, ÇANTAMI ÇALDILAR”

Kıymet Kurhan, “Fındıklarımı çalmasınlar diye harmandaydım. Eve geldim altınlarımı, bileziklerimi hırsızlar çalmış bulamadım. Çantamı çekyatın arkasına koymuştum, gelip kontrol ettim ama çantam yerinde yoktu” dedi.

“GELDİĞİMİZDE EVİN KAPISI AÇIKTI”

Oğlu Fikret Kurhan ise, “İş dönüşü eve geldiğimizde kapı ve pencere açıktı. Tarlada annemizin yanına giderek evin kapı ve camlarının kendisinin mi açık bıraktığını sorduğumuzda ise ‘hayır’ yanıtı aldık. Eve geldiğimizde annem evde koltuk arkasına sakladığı çantasına baktı ve bulamadı. Durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Geldiler inceleme yaptılar, haber bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)