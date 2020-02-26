Finike portakalına duble yol darbesi

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, TBMM'de yaptığı açıklamada “Tamamı verimli ve dikili üç bin dönüm narenciye bahçesi geri döndürülemez bir şekilde yok edilecektir. Finike portakalına kendine has tat ve aromayı veren makro klimanın bozulacağından endişe duyulmaktadır” dedi. Yol çevresindeki tarım arazilerinin imara açılması ihtimalini de hatırlatan Turan, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Finike portakalını 450 ürün içerisinden seçerek çalışma yapılacak 5 stratejik üründen 1'i olarak ilan etmiştir. Finike sahili boyunca geçen D-400 yolu yakın zaman içerisinde yenilenmiş, duble yol olup yan yolları ve bisiklet yolu da uluslararası standarttadır, yeni yolun yapılmasına gerek yoktur” diye konuştu.