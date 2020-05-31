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Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Finlandiya vatandaşı 12 yabancı teröristin tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:36 -
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Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir” denildi. (İHA)

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