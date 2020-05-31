Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, &#8220;Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir&#8221; denildi. (İHA). İLGİLİ HABERIŞİD&#039;li teröristler sınırdışı edilmeye başlandı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/finlandiya-vatandasi-12-yabanci-terorist-sinir-disi-edildi-5846910","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/finlandiya-vatandasi-12-yabanci-terorist-sinir-disi-edildi-5846910","pageType":"yazi","pageIdentifier":5846910,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Finlandiya vatandau015fu0131 12 yabancu0131 teru00f6rist su0131nu0131r du0131u015fu0131 edildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5846910,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/finlandiya-vatandasi-12-yabanci-terorist-sinir-disi-edildi-5846910/","headline":"Finlandiya vatandau015fu0131 12 yabancu0131 teru00f6rist su0131nu0131r du0131u015fu0131 edildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["ABD","Finlandiya","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","I\\u015e\\u0130D","son dakika","ter\\u00f6rist","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/31/iecrop/iha-deport_16_9_1590928580.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":"2020-05-31 15:36:27","datePublished":"2020-05-31 15:36:27","dateModified":"2020-05-31 15:36:27","info":"{"seo_news":"false"}"});